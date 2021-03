Une nouvelle étape de franchie pour les serres agricoles de Senneterre

Le projet de serres agricoles à Senneterre a franchi une nouvelle étape hier (mercredi) alors que l'étude de préfaisabilité a été présentée aux élus de la MRC de la Vallée-de-l'Or.

Elle sera maintenant déposée auprès du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) .

Une fois que le gouvernement aura révisé l'étude, la MRC sera en mesure de lancer plus concrètement le projet et d'en faire connaître les détails.

Le maire de Senneterre rappelle que le projet qui est porté par la Corporation développement économique de Senneterre s'inscrit dans les volontés du gouvernement du Québec.

«Le contexte de la pandémie et de la crise ferroviaire qui a eu lieu l'an passé nous a démontré toute la fragilité de nos chaines d'approvisionnements et l'importance de stimuler l'économie locale par de la production locale et de proximité.» -Jean-Maurice Matte, maire de Senneterre

Le projet a pour but d'utiliser la vapeur de chez Boralex créée par l'utilisation de l'eau chaude pour construire des serres de fruits et légumes.