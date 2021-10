Une nouvelle formation au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue

Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue offrira dès mars une nouvelle formation.

La formation industrie intelligente qui mène à une attestation d'études collégiales a pour objectif d'approfondir les compétences des travailleurs afin qu’ils adaptent aux conditions changeantes de l’industrie.

Cela leur permettra d’occuper de nouveaux emplois liés à l’avènement de l’industrie intelligente.

Le cours s'adresse aux personnes détenant des diplômes d’études professionnelles qui oeuvrent déjà au sein d’entreprises.

La formation aura lieu en ligne, mais avec des laboratoires en présentiel qui vont se faire au campus de Rouyn-Noranda.

Le directeur par intérim de la formation continue du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais, affirme que le tout a été bâti en collaboration avec le secteur minier et le secteur forestier.

«Avec ces deux groupes-là qui sont les plus grands employeurs de la région, on pense être en mesure de répondre aux demandes et placer ces étudiants-là. Ils vont être capables de rapidement mettre à l'épreuve, mais aussi à l'oeuvre leurs compétences.»