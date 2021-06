Une nouvelle installation pour le sport-études baseball à Malartic

Les jeunes du sport et études baseball de Malartic bénéficient maintenant d'une nouvelle installation.

Une cage des frappeurs est maintenant mise à leur disposition.

Le projet comprend un enclos pour les lanceurs avec trois monticules, une cage pouvant accueillir un lanceur et un frappeur et finalement deux espaces pour frappeurs avec teeball.

«Avec seulement un terrain, si on veut que ça se passe bien, il fallait travailler à 25 jeunes ou moins. Avec cette installation-là, ça permet de travailler avec 14 jeunes en même temps. On peut donc faire des groupes et on gagne de l'espace sur le terrain.»

- Martin Lecomte, entraineur-chef du sport-études