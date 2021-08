Une patinoire de 9,2 M$ dans les cartons à Long Point

Long Point First Nation travaille sur un projet sportif majeur qui faciliterait la vie à bien des familles.

Une patinoire extérieure recouverte serait la bienvenue au sein de la communauté.

C'est un projet qui oscille les 9,2 M$.

C'est un besoin sur le territoire, soutient Steeve Mathias, chef de la communauté de Long Point First Nation.

« Les jeunes ont à voyager une heure et quart après l'école. Ils pratiquent durant la semaine et ça se passe à Ville-Marie, à St-Bruno-de-Guigues et à Notre-Dame-du-Nord. On essaye de faire le montage financier du projet. »

- Steeve Mathias