Une piste pour vélos et trottinettes à Sullivan

Les sportifs auront bientôt un nouveau jouet à essayer à Sullivan.

Val-d'Or octroie un contrat pour une piste de vélo à obstacles (pumptrack) au parc de Sullivan.

Le seul soumissionnaire est une entreprise de l'extérieur de la région, pour plus de 200 000$.

Le parc de Sullivan a subi une cure majeure de rajeunissement l'an passé.

Des modules ont été ajoutés et le chemin d'accès a été déplacé.

«C'est un parcours de vélo fermé, avec une succession de bosses et de virages relevés. C'est bien excitant. On est bien contents du parc à Sullivan Il y a du dek hockey, du baseball, du softball et tu vas avoir la pumptrack. On va ajouter des arbres aussi. Le parc est rajeuni et rafraîchi.»

- Martin Lavoie, conseiller municipal responsable de Sullivan