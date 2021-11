Une poursuite contre l'Église est autorisée

La Cour supérieure de Montréal autorise une poursuite contre les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.

Des agressions sexuelles auraient eu lieu depuis 1940 par des religieux, des employés ou des bénévoles.

Plus de 200 victimes potentielles font partie du recours, provenant notamment de Lac-Simon, Winneway et Pikogan, en Abitibi-Témiscamingue.

«C'est une bonne nouvelle pour les nombreuses personnes que le Centre et les communautés ont accompagné pour s'inscrire. On a pris nos locaux pour des lieux de rencontre et on a fait des appels par notre page Facebook. C'est le rôle du Centre de soutenir les membres de la communauté.»

- Édith Cloutier, directrice du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or