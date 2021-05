Une première défaite pour les Foreurs en série

Les Foreurs de Val-d'Or subissent un premier revers depuis le début des présentes séries. Le vert et or s'incline 3 à 2 lors du premier match de la finale face aux Tigres de Victoriaville qui prennent les devants 1 à 0 dans la série.

La rencontre avait bien débuté pour les Foreurs alors que Jakob Pelletier a inscrit le premier but après seulement 1 minute 30 secondes de jeux.

Les Tigres ont répliqué avec trois buts, dont un dans un filet désert.

L'ancien Huskies, Alex Beaucage, récolte une mention d'aide.

Samuel Poulin a réduit l'écart avec 30 secondes à faire au match, mais les Foreurs ont manqué de temps.

«Je pense qu'on a connu une bonne moitié de première période. En deuxième, ç’a été correct et en troisième on a eu un relâchement. Pour nous il n'y a rien de fait et il reste quatre matchs à gagner.»

-Jakob Pelletier, attaquant des Foreurs de Val-d'Or