Une première femme pour diriger Val-d'Or?

Céline Brindamour espère devenir la première mairesse de Val-d'Or.

La politicienne lance sa campagne électorale en vue du scrutin de novembre.

Céline Brindamour est conseillère municipale depuis 2001 et représente le quartier Sullivan.

Une grosse décision, mais pesée, pour la conseillère municipale :

«C'est spécial et ce n'est pas quelque chose que j'avais entrevu dans le passé. Le déclic s'est fait après avoir eu énormément d'appuis. Dans le grand Val-d'Or, mais aussi à Sullivan, des appels et des rencontres. J'ai pris le temps d'y réfléchir avant de prendre ma décision.»

Céline Brindamour a donc travaillé avec les deux derniers maires, Fernand Trahan et Pierre Corbeil :

«Souvent, les gens arrivent et veulent se présenter pour changer des choses. Non, moi, ça fait 24 ans que je suis conseillère, dont 20 à Val-d'Or. J'ai fait partie des décisions de ces années-là et je suis très fière de comment les choses se passent.»

- Céline Brindamour