Une première victoire des Foreurs au Centre Agnico Eagle

Les Foreus gagnent l'ouverture locale, 5-2 contre Drummondville.

Le trio de Justin Robidas, Alexandre Doucet et Jérémy Michel a inscrit trois buts et sept points.

Le but gagnant a été inscrit par un gars d'Amos, Zachaël Turgeon. C'était son premier but en carrière et il arrive à son premier match à Val-d'Or.

«Je me sens très bien. D'être de retour à la maison, devant ma famille et mes amis, c'est plaisant. C'est une fierté pour moi. Mon premier but dans la LHJMQ, en plus ici à Val-d'Or, c'est indescriptible.» - Zachaël Turgeon

C'est une rentrée réussie pour le nouvel instructeur-chef, Maxime Desruisseaux, et pour les cinq joueurs qui en étaient à leur premier match dans la ligue.

Il y avait 1 333 partisans réunis à l'aréna, maintenant connu sous le nom de Centre Agnico-Eagle.

Les Foreurs accueillent Sherbrooke samedi après-midi.