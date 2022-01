Une rentrée en présence progressive à l'UQAT

L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue doit elle aussi improviser un peu pour la tenue des cours cet hiver.

La pandémie bouscule les habitudes du passé et la façon d'enseigner.

La rentrée s'est donc faite de façon progressive, pour assurer la santé de tous.

Il y a des cours à distance, mais aussi en présentiel et il y en aura de plus en plus.

Le recteur de l'UQAT, Vincent Rousson, explique comment l'UQAT a géré

«Dès le retour des vacances des fêtes, on a consulté notre communauté universitaire. Que ce soit les étudiants, les syndicats et les différentes instances, on a échangé sur la manière dont ils voulaient qu'on procède. On ne voulait surtout pas jouer au yoyo et une semaine on est en présence, l'autre on est à distance. Selon nos prévisions, au plus tard à la mi-février, on devrait assurer le déroulement de la session en présence en situation comodale.»

- Vincent Rousson