Une saisie de Crystal meth grâce à un citoyen à Rouyn-Noranda

Un citoyen de Rouyn-Noranda a permis à la Sûreté du Québec de saisir de la Crystal meth.

Le 10 mai dernier, les policiers ont reçu un appel alors qu'une personne semblait être inconscient dans un véhicule stationné.

À leur arrivée, les agents ont localisé le véhicule et après vérification, ils ont procédé à l'arrestation des deux occupants.

Le conducteur, un homme de 49 ans, s'est fait arrêter pour avoir eu la garde et le contrôle d'un véhicule à moteur ayant les capacités affaiblies par la drogue.

Le passager, un homme de 23 ans a été arrêté en lien avec des mandats d'arrestation pour des bris de conditions et d'ordonnance.

Les deux suspects ont été libérés et devraient revenir devant la justice à une date ultérieure pour la suite des procédures.

Des accusations reliées aux stupéfiants de bris de conditions et d'ordonnance et de garde et contrôle pourraient être déposées contre eux.

Lors de la fouille des suspects et du véhicule, les policiers ont saisi de la Crystal meth, des poings américains, des armes blanches, une arme à feu et des munitions, du matériel servant à la vente de stupéfiants, près de 7000 dollars en devises canadiennes.