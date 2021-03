Une séquence incroyable pour les Foreurs

De dire que les Foreurs sont durs à battre serait un euphémisme.

La troupe de Daniel Renaud a signé 16 gains à ses 17 derniers matchs.

Le dernier revers remonte au 4 mars contre Rimouski. Avant ça, il faut aller au 23 janvier.

Pendant l'heureuse séquence, Val-d'Or a concédé 33 buts. C'est moins de deux par partie.

Jamais, le vert et or a tiré de l'arrière par plus d'un but durant la séquence. Jamais.

À seulement trois reprises, le vert et or a donné plus de lancers à l'adversaire qu'il en a pris.

Toujours durant cette séquence de 17 matchs, le désavantage est à 84% (43/51).

Cette séquence coïncide avec l'arrivée de plusieurs nouveaux joueurs via le marché des échanges.

D'ailleurs, en 17 matchs, Samuel Poulin compte 24 points (7-17) et Xavier Bernard est à +16.

Parmi les points négatifs, il y a le jeu de puissance, qui n'a pas encore trouvé la bonne combinaison. Val-d'Or est à 17% (9/53) à ses 17 derniers matchs.