Une serre quatre saisons à l'école de St-Mathieu

Les élèves de l'école institutionnelle St-Mathieu La Motte peuvent maintenant faire pousser des légumes 12 mois par année.

Ils inaugurent leur nouvelle serre quatre saisons sur le terrain de l'école.

Dans les derniers mois, les élèves de chaque niveau scolaire on planter un légume qu'ils doivent par a suite arroser et entretenir.

L'objectif de ce projet est d'apprendre aux jeunes l'importance de l'agriculture et le travail, ça implique pour faire pousser un légume.

«Les élèves comprennent bien toute la plante et les différentes étapes de sa pousse. Quand on en fait peu ou pas dans la vie des enfants, ce n'est pas certain que les enfants vont savoir ce que l'on mange du légume. Maitenant, à St-Mathieu ils sont tous bien au fait de tout ça.»

-Marie-Claude Simard, enseignante de 3e année à l'école institutionnelle de St-Mathieu La Motte