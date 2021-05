Une stratégie d'attraction dans la MRC d'Abitibi

La MRC d'Abitibi veut garder son monde et attirer davantage de travailleurs et de familles.

Pour y parvenir, elle lance une stratégie d'attraction et de rétention, en plus de se doter d'une image de marque.

Les leaders veulent faire connaître les bonnes raisons de vivre ici : qualité de vie, proximité, conciliation travail-famille et plein air.

Il aura fallu de deux ans de réflexion et de la concertation avec les municipalités du territoire pour y parvenir.

Une plateforme web a été mise sur pied pour faire rayonner Amos-Harricana.

On y présente les attraits, un portrait du territoire et des sections étudier et travailler.

Pour le maire d'Amos, Sébastien D'Astous, il est important d'inverser la tendance démographique :

«Si on veut se démarquer sur notre territoire comme un milieu de vie potentiel pour des nouveaux arrivants et comme une destination touristique, c'est primordial d'avoir l'adhésion de l'ensemble de la population à la démarche. Il faut devenir des ambassadeurs. Soyons positifs, publions ce qui va bien. Vous avez beaucoup plus d'impact que vous le pensez.» - Sébastien D'Astous, maire d'Amos

Six familles ambassadrices sont nommées pour mousser la campagne.

La MRC d'Abitibi regroupe 17 municipalités et compte pour presque 25 000 personnes.

http://amos-harricana.ca/