Une stratégie de développement immobilier à Senneterre

Senneterre lance une vaste stratégie de développement immobilier.

«Habitat 2025» vise la construction et la rénovation d'unités locatives.

C'est que la pénurie de logement est présente là aussi et depuis des années, spécialement en milieu urbain.

Ça amène des problèmes d'attraction et de rétention, alors que Senneterre a des gros projets, dont le parc thermique, Tourbières Lambert et la consolidation de Produits forestiers Résolu.

La ville se dit prête à entendre tous les promoteurs potentiels.

«Ça peut être des mesures financières, ça peut être des mesures administratives en lien avec l'acquisition de terrains. Ça peut aussi être des mesures sur le prolongement de réseau d'aqueduc et d'égout. Dépendement des secteurs, des terrains et des besoins des entrepreneurs ou des gens qui ont de l'intérêt à en développer on va adapter nos mesures en conséquence.»

-Jean-Maurice Matte, maire de Senneterre