Une sur deux pour les Huskies en fin de semaine

Les Huskies terminent leur voyage dans les Maritimes en beauté.

Après une défaite de 5-2 à Halifax vendredi, ils l'ont emporté 6-4 au Cap-Breton hier (dimanche).

Mathieu Gagnon a inscrit trois buts et deux passes, pendant que Samuel Johnson obtenait cinq mentions d'aide.

«C'est bon de finir le voyage avec 2 points, c'est clair. La deuxième période a été notre meilleure de tout le voyage. On va penser à tout ça pendant les 20 heures d'autobus pour revenir et on va prendre du repos.»

- Brad Yetman, entraîneur-chef