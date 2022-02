Une tempête «exceptionnelle» à Val-d'Or

Les employés des travaux publics de Val-d'Or continuent leur travail pour nettoyer la ville après les précipitations des derniers jours.

C'est une équipe de 60 personnes qui travaille sur des quarts de 12 heures pour enlever la neige.

Et de la neige, il y en a eu.

Selon Environnement Canada, la bordée de mardi a été de 20cm, plus celle reçue dimanche.

Malgré toutes les embûches, Daniel Turcotte est fier de ses travailleurs. Il demande aussi aux citoyens de ne pas se stationner dans les rues lorsque c'est possible.

«Le centre-ville est la priorité. En début de semaine prochaine, on rentre dans les secteurs résidentiels, le jour et la nuit pour les rues les plus urgentes, là où c'est le plus difficile de passer.»

- Daniel Turcotte