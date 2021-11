Une tournée des jeunes caquistes en Abitibi-Témiscamingue

Le président de la Commission de la Relève de la CAQ est en Abitibi-Témiscamingue ces jours-ci.

Keven Brasseur vient rencontrer des organisations de jeunes à Rouyn-Noranda et à Val-d'Or.

Il passe notamment sur les campus étudiants.

Il vient notamment entendre les préoccupations des jeunes et les impacts de la pandémie sur leur parcours scolaire.

Keven Brasseur rencontre François Legault régulièrement et promet de lui transmettre le son de cloche entendu ici :

«Il y a beaucoup de choses à construire. On vient rencontrer nos militants pour les encourager et leur dire qu'on est là pour eux. Il y a toujours un travail à faire pour avoir plus de membres et de gens impliqués en politique. On veut faire comprendre aux jeunes qu'ils ont un impact et qu'ils peuvent faire changer les choses en politique québécoise .»

- Keven Brasseur