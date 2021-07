Une utilisation abusive de feux d'artifice à Val-d'Or

L'utilisation de feux d'artifice jugé abusive par des résidents est dénoncée à Val-d'Or. Dans certains quartiers de la ville, plusieurs affirment en entendre pratiquement tous les soirs et à différentes heures.

Questionné sur le sujet, le maire Pierre Corbeil affirme comprendre l'utilisation de pièces pyrotechniques pour des occasions spéciales comme la Saint-Jean-Baptiste ou même lors d'une victoire du Canadien de Montréal.

Pour le maire, il s'agit d'établir une relation de bon voisinage.

«C'est vraiment désagréable quand vous venez de coucher votre enfant de trois ans et qu’à 10h, on commence un feu d'artifice interminable et qu'il se réveille. Ce n'est pas ça qui va faire de bonnes relations. C'est des nuisances. C'est du bruit et c'est désagréable.»

-Pierre Corbeil