Urgence de Senneterre: Émilise Lessard-Therrien veut des actions

La fermeture de l'urgence de Senneterre dans les prochaines semaines continue de soulever la colère.

La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, ne comprend pas que le gouvernement soit surpris qu'il ait un manque de main-d'oeuvre dans la région alors que l'unité d'obstétrique de Ville-Marie est toujours fermée.

Elle rappelle avoir déposé une motion à l’Assemblée nationale dans laquelle elle mentionnait que le CISSS-AT était en manque de 165 infirmières et plus de 100 infirmières auxiliaires à temps complet.

La solidaire en a maintenant assez et demande des actions concrètes de la part du ministre de la Santé.

«Nous, on réclame plus fort que jamais le statut particulier pour la région et le plan de match de la CAQ. En ce moment, ils s'en remettent beaucoup aux bonnes volontés du CISSS-AT, mais ce dernier a des leviers qui ne lui appartiennent pas et qui sont entre les mains de Christian Dubé. Il ne peut plus regarder notre réseau de la santé avec les bras croisés.»