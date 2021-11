Urgence de Senneterre: la proposition ne peut être appliquée

Les mesures de contingence se poursuivent à l'urgence de Senneterre.

Le CISSS régional annonce que la proposition d'horaire déposée par la municipalité dans les dernières semaines pour régler le problème ne peut être mise en place.

Afin de déterminer si le plan était applicable, le comité de travail a évalué s'il était possible de le mettre en place pendant une période d'au moins trois mois, s'il assurait des soins de qualité et si le personnel y aurait adhéré.

Au final, la proposition permettait de couvrir 90 quarts de travail sur 135 et il n'y aurait pas eu suffisamment d'infirmières lors de certaines nuits.

La PDG du CISSS-AT, Caroline Roy assure que toutes les options ont été évaluées.

«Il n'y a plus de table à dessin à y avoir. Avec le même nombre de personnes et en allant jusqu'au bout de la capacité de ces gens-là, même en imposant du temps supplémentaire obligatoire, en annulant des vacances et des fériés en fonction de la volonté du personnel ce n'était pas possible. On a même mis une limite afin que les conditions de travail soient acceptables et durables dans le temps. On ne peut pas aller plus loin. Tout le monde a fait le maximum.»