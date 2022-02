Urgence de Senneterre : le CISSS-AT ouvre la porte pour février

La situation de l'urgence de Senneterre pourrait changer dans les prochains jours.

Trois infirmières ont été embauchées récemment alors que le chiffre de quatre semble être le minimum pour rouvrir l'urgence 24 heures par jour.

L'urgence est fermée depuis le 18 octobre, la nuit, puisqu'il manque de main-d'oeuvre.

Le CISSS-AT promet de se pencher sur un changement d'horaire d'ici la fin de février, si la situation épidémiologique est plus favorable.

Par courriel, l'organisation dit être en grande vulnérabilité pour ses services actuels, mais qu'elle songe à l'autogestion des horaires et plus d'heures d'ouverture au CLSC de Senneterre dès que possible.