Urgence de Senneterre: Pierre Dufour rencontre les intervenants

Quelques intervenants de Senneterre ont pu rencontrer le ministre régional Pierre Dufour aujourd'hui.

Cette rencontre a eu lieu en marge d'une manifestation devant les bureaux du ministre.

Ils ont pu lui exprimer leurs inquiétudes face à cette fermeture de 16h qui est prévue tous les jours à compter du 18 octobre.

Pierre Dufour s'est ensuite adressé aux quarantaines de personnes présentes pour leur indiqué qu'il était conscient des inquiétudes de la population et qu'il travaille sur ce dossier.

«On est sensibilisé à votre cause. La cause, elle est majeure et elle est importante. Je pense que le travail qui a été fait me donne beaucoup de confiance. Je crois que c'est le travail qui est fait en ce moment qui va finir par donner quelque chose. Votre voix, on la véhicule auprès du cabinet du ministre de la Santé et je la véhicule directement à Chrisitan Dubé.»

La mairesse de Senneterre-Paroisse, Jacline Rouleau, n'a pas été convaincue par la rencontre avec le ministre régional.

«Oui, il a fait de beaux dossiers comme la piscine et la tourbière, mais on parle de vies humaines en ce moment. C'est des enfants et des personnes âgées. Les gens de l'extérieur, allez-vous venir à Senneterre? S'il vous arrive un accident, qu'est-ce que vous allez faire? On va vous transférer à Val-d'Or et si on n'a pas d'ambulance, on va attendre. Fermer une urgence ça ne fonctionne pas.»

-Jacline Rouleau, mairesse de Senneterre-Paroisse