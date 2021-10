Urgence de Senneterre: une proposition sérieuse analysée

Les citoyens de Senneterre se croisent les doigts en ce moment en ce qui a trait à la fermeture de l'urgence.

Une proposition qualifiée de sérieuse par le comité de travail est présentement analysée par le CISSS-AT.

La PDG, Caroline Roy, n'était pas en mesure de donner plus de détails lors du point de presse hebdomadaire.

Elle explique pourquoi ce genre de solutions n'a pas été trouvé avant la fermeture de l'urgence.

«Plusieurs travaux ont été faits en amont avec les équipes de travail en place et les paramètres qui, à ce moment-là, étaient les nôtres au niveau du besoin et de la capacité de la main-d'oeuvre sur place. Je crois que la situation fait en sorte qu'il y a une évolution dans les possibilités, mais aussi dans les capacités de revoir et penser autrement nos façons de faire.»

-Caroline Roy, PDG du CISSS-AT