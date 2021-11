Vaccination obligatoire: soulagement pour la FIQ-SISSAT

Le Syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT) est soulagé que Québec renonce à la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé présentement en poste.

Selon eux, la vaccination obligatoire aurait eu des impacts majeurs dans la région.

Le Syndicat affirme qu'il y a en ce moment, 46 travailleurs qui ne sont pas adéquatement vaccinés.

Ils devront toutefois se faire tester trois fois par semaine, sans quoi ils seront suspendus sans solde et n'auront pas droit non plus aux primes COVID.

Le président de la FIQ-SISSAT, Jean-Sébastien Blais, estime que la crédibilité du gouvernement est ébranlée.

«Je pense que le gouvernement n'a pas le vrai pouls qui vient du terrain. Leur crédibilité vient de prendre un coup. C'est un gouvernement qui y va énormément avec le bâton et le bâton. Il veut absolument que les gens plient et rentrent dans le moule. Je pense que le ministre de la Santé avait un mauvais estimé des impacts.»

Jean-Sébastien Blais affirme par ailleurs qu'aucune embauche n'a été faite depuis l'annonce des primes pouvant aller jusqu'à 18 000$.

Le CISSS-AT mentionnait la semaine dernière avoir fait une embauche, mais le syndicat indique qu'il s'agirait d'une personne travaillant à temps partiel.