Val-d'Or double son avance face à Rimouski

Les Foreurs doublent leur avance dans la série face à l'Océanic de Rimouski.

La troupe de Daniel Renaud l'emporte 3 à 0 lors du deuxième duel.

Dans la victoire, Jérémy Michel a inscrit un but et une passe ce qui lui fait cinq points depuis le début des séries.

«C'est une grosse partie pour nous. Peu importe le pointage, on veut avoir la victoire. C'est un match important. On a gardé nos émotions et on est sortie avec la victoire.»

-Jérémy Michel, attaquant