Val-d'Or est contre l'implantation de l'aérodrome

Les élus de Val-d'Or ne veulent voir un aérodrome dans le secteur de l'entreprise les Oeufs d'or, à Val-Senneville.

Un promoteur a comme ambition de construire une piste gazonnée de 3 500 pieds près du lac Langlade, pour des activités non commerciales.

En réunion spéciale lundi soir, les élus ont voté à l'unanimité une motion contre le projet.

«On pense juste à la quiétude des gens qui se sont construit des résidences à proximité. À la Ville, on est inquiet pour le potentiel de dangerosité pour les automobiles, avec l'effet de surprises des atterrissages et des décollages. Il y a la proximité directe d'une zone de protection du milieu naturel, l'ère de recharge de la nappe d'eau souterraine et un puits principal qui n'est pas si loin que ça.»

- Céline Brindamour, mairesse