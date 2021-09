Val-d'Or honore ses pompiers vétérans

La Ville de Val-d'Or a remis la médaille du Gouverneur général du Canada à trois de ses pompiers pour souligner 20 ans d'engagement, plus tôt cette semaine.

Alain Morin, Christian Munger et notre collègue d'Énergie, Louis Pelletier ont reçu la décoration des mains du maire, Pierre Corbeil, accompagné pour l'occasion d'Éric Hébert, directeur du Service de sécurité incendie et de madame Lynda Perreault, représentante de Sylvie Bérubé députée Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou.

Pour Louis Pelletier c'est un rêve d'enfance qui s'est réalisé lorsqu'il est devenu soldat de feu il y a deux décennies. L'homme au grand coeur a remercié la communauté ainsi que sa famille pour leur support dans une publication sur les réseaux sociaux (voir plus bas) où il montre fièrement sa décoration honorifique.

"Ti-cul à Sept-Iles, je demeurais face à la caserne des pompiers. J’allais souvent les regarder avec mon vélo siège banane en me disant que moi aussi un jour, j’aimerais aider les gens de cette façon. Conduire les gros camions avec la sirène dans l’tapis, entrer dans une pièce enflammée et être fier de le faire longtemps! Loin d’imaginer qu’un jour, on me remettrait la « médaille du Gouverneur général des pompiers pour services distingués » - Louis Pelletier, pompier & animateur