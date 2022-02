Val-d'Or veut plus de monde à la patinoire Bleu-Blanc-Bouge

Les élus de Val-d'Or aimeraient qu'il y ait encore plus d'achalandage à sa nouvelle patinoire Bleu-Blanc-Bouge, près du centre-ville.

Il s'agit d'un endroit déjà prisé, mais qui gagne à être découvert, selon la mairesse.

Avec la Forêt récréative, c'est un autre endroit où les citoyens peuvent bouger à l'extérieur

«C'est déjà populaire, mais on va faire plus de publicité. C'est un joyau, c'est en ville et c'est gratuit. Les jeunes peuvent même louer des patins et des casques. Je souhaite qu'il y ait encore plus de gens.»

- Céline Brindamour, mairesse