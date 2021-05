Vers une conversion de l'église de St-Mathieu

St-Mathieu-d'Harricana va changer la vocation de son église.

Un vaste projet de réflexion est en branle dans la communauté située près d'Amos.

Il devrait demeurer un espace pour le service religieux, dans la sacristie, mais le reste de la bâtisse sera utilisé autrement.

Parmi les possibilités avancées par le comité mis sur pied pour évaluer la situation, on note une salle multiusage, un dépanneur et une salle sportive.

La Fabrique est toujours propriétaire, mais 79% des répondants d'un sondage aimeraient que la municipalité en fasse l'acquisition.

«Ça prend des projets concrets, réalisables et qui vont répondre aux besoins. Ils doivent être rentables à moyen et long termes. Si on remet l'église à niveau et qu'on rénove, il faut que ça serve après».

- Sébastien Morand, conseiller municipal