Village minier : Val-d'Or va s'occuper elle-même des arbres

Val-d'Or prend elle-même en charge le dossier des arbres dans l'historique Village minier.

Une vingtaine d'arbres sont morts et doivent être changés, donc il faut abattre et replanter.

Le climat d'ici et le type de sol ne sont pas favorables à toutes les essences d'arbres.

Le saule et l'érable ont été essayés dans le passé, mais la Ville va essayer autre chose.

«Il y a toute une réflexion à faire autour de ça. Il faut garder le cachet visuel le plus authentique possible. Par contre, on ne peut pas aller contre la Nature. Remettre des saules, ce n'est pas possible.»

- Sylvie Hébert, conseillère du quartier