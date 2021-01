Vols suspendus: Vaux mieux tard que jamais pour le Bloc Québécois

La décision du gouvernement fédéral de suspendre tous les vols vers les destinations soleil survient trop tard selon les députés bloquistes.

Ils affirment que ces annonces auraient dû être faites lorsque les partis d'opposition l'ont proposé.

La députée d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, Sylvie Bérubé, croit que le gouvernement aurait pu cibler plus large que les Caraïbes et le Mexique.

«De notre côté, nous sommes plus ou moins rassurés parce qu'il y a aussi des gens de la Floride et d'ailleurs. Le virus ne se contente pas de certains endroits ailleurs du Canada. C'est donc important qu'il y ait une action qui soit faite un peu partout et qu'il y ait un blocage.»

-Sylvie Bérubé, députée bloquiste d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou