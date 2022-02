Week-end blanc pour les Huskies à domicile

Les Huskies ne peuvent pas ajouter de points de classement au terme de leur fin de semaine à la maison.

Après avoir tenu le pointage serré dans une défaite de 4-3 contre Shawinigan, la meute s'est inclinée 5-2 contre Sherbrooke.

Jakub Hujer et Leighton Carruthers ont marqué chacun deux buts ce week-end.

«Ce soir (samedi), on a été beaucoup plus passifs, on n'était pas premiers sur la rondelle et on n'était pas physique. C'est une chose qu'on n'accepte pas de ne pas travailler. Sans Sam Richards ce soir, c'était 10-2.»

- Brad Yetman, entraîneur-chef des Huskies