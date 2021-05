Wesdome va repartir sa mine Kiena à Val-d'Or

Wesdome va finalement de l'avant avec le redémarrage de sa mine Kiena, à Val-d'Or. L'étude de préfaisabilité montre que la compagnie peut aller de l'avant dès maintenant et pour un estimé de sept ans.

Il pourrait se produire 84 000 onces d'or par année au début, chiffre qui augmentera à 115 000 onces en 2025. Il en coûtera moins de 900$ pour produire chaque once, en dollars canadiens. En ce moment, l'once se transige à plus de 2 300$ canadiens.

« C'est très excitant. On a toujours cru au projet depuis la découverte de la zone Kiena Deep A en août 2016. Le projet est robuste côté économique. On est capable de supporter des fluctuations du prix de l'or même à la baisse. On a encore d'autres belles découvertes qui s'en viennent. On est confiant de pouvoir rallonger la vie de la mine au-delà de sept ans. »

- Marc-André Pelletier, chef des opérations chez Wesdome