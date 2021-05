Balado : des 40 ans de RBO au BBQ en ce jeudi

Gros jeudi dans Le Boost. On parle à Yves P. Pelletier des 40 ans de RBO, Jasmin est là pour sa chronique BBQ et Carl Nadeau nous parle de Lamborghini électrique et de F-150 électrique. En plus du Buzz Web, de Bats le Boost et de la Joke du Jour