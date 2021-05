Balado : Encore des questions existentielles

La gang du Boost se pose encore des questions existentielles et cette fois-ci c'est sur la vaccination. On revient sur un moment malaise de Ça Rentre Au Poste dans le Buzz Web, En plus de Bats Le Boost, d'une petite jase sur les Sag's et d'Éric qui nous explique le conflit israélo-palestinien