Balado : On donne a donné 3000$ ce matin

Ce matin c'était la grande finale de notre concours "Rêvez Aventure Nature" et une personne a gagné 3000$ à dépenser chez un de nos partenaires. On parle du feu à Roberval dans Le Buzz web, une joke du jour un peu "trash" pour le lundi ainsi que Marc Denis en prévision du match du CH et des Sag's