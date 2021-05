BALADO : Un gros lundi avec Jo Roberge et Marc Denis

En ce lundi au Buzz web : On parle du statut de Martin Matte et de la possible tornade au Lac. On salue l'entreprise Lachance & Gravel dans Le P'tit Boost en plus de la Joke du Jour et Bats le Boost, on parle de la nouvelle série sur Noovo Moi de Jo Roberge et Marc Denis nous parle des séries de la LNH, Carey Price dans la ligue américaine et des Sag's