BALADO : On est nostalgique sur la location de films

On feel nostalgique ce matin avec Les Boutiques Première qui n'offriront plus la location de film. On parle d'une reprise de chanson par Pierre-Luc Funk et Arnaud Soly, de la véloroute des bleuets dans le P'tit Boost, une édition spéciale de Bats le Boost et Marc Denis est avec nous pour parler CH et Sag's