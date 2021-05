BALADO : On jase recette ratée

On parle de recette ratée ce matin dans Le Boost. Dans notre Buzz web, un camion d’œuf échappe sa cargaison à Jonquière et Manon Massé est mêlée. En plus de Bats le Boost et la Joke du Jour on reçoit Marc Denis en prévision des 2 prochains matchs du CH