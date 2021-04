BALADO : un matin baseball

Ce matin on jase Baseball dans Le Boost, que ce soit dans notre jeu Bats Le Boost, ou avec le livre: Chips ! Peanuts ! Cracker Jack !24 histoires savoureuses des Expos de Frédéric Daigle. On parle du CH est des Sag's avec Marc Denis et un courrier du cœur avec Steph