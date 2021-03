Émission complète : Carey perd son entraîneur des gardiens

Au buzz web, de la poutine au beurre de peanut ? On salue la belle initiative du Patro dans le P'tit Boost du Boost. Une joke écrite par une enfant de 7 ans dans la joke du jour. On vous demande qu'est-ce que vos enfants ont déjà brisé et Marc Denis est avec nous pour parler du congédiement de Stéphane Waite