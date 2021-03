Émission complète : Porter un vieux stock de hockey ou chanter au Centre Bell ?

Dans le Boost ce matin, le Buzz web avec un journaliste incapable de poser sa question à Jonathan Drouin. On salue la gang de Van O-Lac, notre joke du jour est une joke de blonde. Bats le Boost avec comme thême Le Rock. On joue à tu préfères quoi et Éric vient nous parler du un an du Covid.