Émission complète : Un mercredi "tu préfères quoi"

En ce mercredi on joue à Tu préfères quoi et on embête Alex solide ! Buzz web on parle d'un petit incident de micro pour Patrice Roy de RDI. C'est le lancement de Normandin à Chicoutimi et on en parle dans Le P'tit Boost du Boost. Une joke du jour bilingue et Marc Denis nous parle de la grosse victoire du CH et de la bulle des Sag's