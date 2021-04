On donne enfin notre tracteur John Deere

Ce matin dans Le Boost, on donnait notre tracteur John Deere de chez Maltais & Ouellet. On parle des manifs à Montréal dans le buzz web, on salue l'entreprise Reptil qui se lance en Paddle Board ici dans la région. En plus de Bats le Boost et la joke du jour on reçoit aussi Marc Denis