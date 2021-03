On passe de Noovo, à la F1 aux robots aspirateurs

Buzz web : on parle des montages de Régis Labeaume. Grosse perfo de Steph à Bats le Boost. On reçoit Lisa-Marie Blais cheffe d'antenne à Noovo pour le lancement ce lundi. Carl nous parle de Jacques Villeneuve et du prix d'un moteur de F1 et on dérape sur les robots aspirateurs