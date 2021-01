1,2 M$ pour déménager la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi

La Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi sera déménagée, grâce à un investissement de 1,2 million $ de Québec. C'est la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest qui en a fait l'annonce vendredi matin.

Ça fait quelques années déjà que le directeur général de l'endroit, Michel Saint-Gelais, en fait la demande parce que les intervenants et les bénéficiaires s'entassent dans les locaux exigus de la rue Lafontaine au centre-ville de Chicoutimi.

Cet hiver, autant le centre d'accueil principal que le centre de débordement sont pleins, précise Michel Saint-Gelais puisque les gens doivent nécessairement être à l'intérieur entre 20h et 5h en raison du couvre-feu.

Officiellement, 25 lits sont disponibles, mais l'équipe fait des petits miracles pour en ajouter chaque soir. Le directeur général aimerait que le nouvel endroit en compte une quarantaine.

« On va travailler dans les prochaines semaines à attacher tout ça. Présentement, on n'a pas encore le projet final, mais on sait que nous avons maintenant les investissements. L'annonce de ce matin c'est extrêmement rassurant. Je suis très enchanté. » - Michel Saint-Gelais, directeur général de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi