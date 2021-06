10 nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il y a 10 nouveaux cas de COVID-19 aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au Québec, 267 cas sont enregistrés et les hospitalisations sont encore à la baisse (-23).

Dans la région, le nombre de cas actifs diminue de 6 pour s'établir à 82. La santé publique surveille une quinzaine de foyers d'éclosion dans la région et quatre personnes sont toujours hospitalisées.

On rapporte de nouveaux cas dans tous les secteurs, mise à part dans le réseau local de services de La Baie.

Répartition des 10 nouveaux cas : Domaine-du-Roy : + 3

Maria-Chapdelaine : + 1

Lac-Saint-Jean-Est : + 1

Jonquière : + 3

Chicoutimi : + 1

La Baie : -

Selon le plus récent bilan, plus des deux tiers des Saguenéens et des Jeannois ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. Il y a maintenant 202 128 doses qui ont été administrées. Au Québec, 62,7 % de la population est vaccinée.

Par ailleurs, l'administration de la 2e dose est devancée, tel que prévu. L'intervalle recommandé pour Pfizer et Moderna est réduit de moitié et passe de 16 à 8 semaines pour la majorité de la population. Plus de détails dans cet article.

