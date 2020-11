105 nouveaux cas de COVID-19 en une journée au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, plus de 100 nouveaux cas quotidiens s'ajoutent au bilan régional. Dans les dernières 24 heures, 105 personnes ont reçu un résultat de test positif au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Aussi, deux autres décès sont malheureusement rapportés par la direction du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, portant le total à 45 depuis le printemps dernier. Le nombre d'hospitalisations continue aussi de grimper avec 23 personnes, dont 2 aux soins intensifs.

Le nombre de cas actifs passe à 530. Sur les 1413 personnes qui ont contracté le coronavirus depuis le début de la crise, 838 en sont rétablies.

6 cas sont reliés à l'éclosion de l'Hôpital d'Alma et 2 à celle de Chicoutimi. Au CHSLD Jacques-Cartier, 2 cas s'ajoutent pour un total de 9 employés et 21 patients. Une vigie est toujours assurée dans les CHSLD de Roberval, de L'Oasis et de La Colline.

Avec 190 cas actifs pour 100 000 habitants, la région est celle qui a le taux le plus élevé au Québec, selon l'Institut national de la santé publique (INSPQ). Les taux sont particulièrement élevés dans Jonquière, avec 274,4 cas pour 100 000 habitants et Lac-Saint-Jean Est qui compte 376,7 cas dans Lac-Saint-Jean Est.

Les nouveaux cas sont répartis dans la région avec 1 de plus dans Domaine-du-Roy, 4 à La Baie, 22 pour le réseau local de service (RLS) de Chicoutimi, 35 à Jonquière et 40 dans Lac-Saint-Jean Est.

Domaine-du-Roy : 15

Maria-Chapdelaine : 7

Lac-Saint-Jean Est : 197

Chicoutimi : 101

Jonquière 185

La Baie : 18 Les cas actifs :

En province, 1037 cas s'ajoutent et 12 personnes sont mortes de la COVID-19.

En entrevue, le directeur régional de la santé publique nous confirme que la zone rouge s'étalera sur plusieurs semaines.