16 nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

C'est une journée avec moins de nouveaux cas de COVID-19 alors que la santé publique régionale rapporte 16 nouvelles infections pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le nombre de cas actifs se replie à 201 (-16).

Au moins un nouveau cas est rapporté dans chacun des secteurs de la région. La hausse la plus importante (+5) est dans Chicoutimi. On compte 4 nouveaux cas dans Maria-Chapdelaine, 3 dans Lac-Saint-Jean Est, 2 dans Jonquière et un seul dans Domaine-du-Roy ainsi que La Baie.

Nombre de cas actifs par RLS :

Domaine-du-Roy : 19

Maria-Chapdelaine : 36

Lac-Saint-Jean-Est : 50

Jonquière : 32

Chicoutimi : 47

La Baie : 17

En 5 jours, 117 cas se sont ajoutés dans la région pour une moyenne de 23,6 cas par jour.

Il y a présentement huit personnes hospitalisées, dont 2 aux soins intensifs. La santé publique surveille 36 éclosions dans la région, dont 17 dans des milieux de travail.

La province rapporte 1041 nouveaux cas et 13 décès supplémentaires. Les hospitalisations sont à la baisse (-31)

Les Québécois de 50 ans et plus peuvent s'inscrire depuis ce matin pour recevoir le vaccin contre la COVID-19. Dès lundi prochain, ce sera aux 45 ans et plus de s'inscrire et ainsi de suite, jusqu'à la mi-mai où ce sera au tour des 18 à 24 ans.

Par ailleurs, un nouveau sondage Léger démontre que 79% des Québécois veulent se faire vacciner, soit 14% de plus qu'en octobre dernier.